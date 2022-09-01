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    Решить существующие проблемы без политических изменений нельзя – депутат

    1 Сентября 2022, 17:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Ерлан Смайлов прокомментировал решение Главы государства об ограничении президентского мандата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Один семилетний срок. Раньше было два срока по пять лет, сейчас один – семь лет. В принципе, за рамки тех сроков, которые были до этого, мы не выходим, с точки зрения президентского срока правления. Касательно внеочередных выборов, мы двигаемся в логике времени. Мы двигаемся, отвечая на внешние и внутренние вызовы», - сказал Ерлан Смайлов в кулуарах Мажилиса.

    По его мнению, политические изменения необходимы для решения целого ряда существующих проблем.

    «Мы все были свидетелями событий трагического января, видели, что давным-давно назрел вопрос на политические изменения. Формула «сначала экономика, потом политика» не работает в последние лет 15. Поэтому у нас не идут инвестиции, не создаются новые производства и новые рабочие места, не генерируется новая добавленная стоимость. Потому что у инвесторов нет доверия к судебной и политической системам», - отметил депутат.

    «Мы все прекрасно знаем проблемы с рейдерством, с коррупционным прессингом бизнеса. Все эти проблемы решить без политических изменений нельзя», - добавил мажилисмен.

    Фото: www.parlam.kz

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Мажилис
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