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    Решить проблемы Катон-Карагайского нацпарка призвал сенатор Мусин

    10 Марта 2022, 11:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенатор Дуйсенгазы Мусин призывает Правительство решить проблемы Катон-Карагайского национального парка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сенатор Дуйсенгазы Мусин в своем депутатском запросе на имя главы Кабмина озвучил проблемы, касающиеся Катон-Карагайского государственного национального природного парка.

    По информации, озвученной депутатом на пленарном заседании палаты, в соответствии с нормативами работать на территории парка должны 732 человека, однако фактически этим занимаются 354 человека. А значит, на каждого лесника ложится двойная нагрузка. Обеспеченность автотранспортом в нацпарке составляет - 70%, тракторами – 35%, другой спецтехникой - от 4 до 20%, а охват инспекторов транспортом только 36%. Такое положение дел никак не способствует качественной защите и охране особо охраняемых природных территорий. Кроме того, по словам сенатора, лесникам, работающим вахтовым методом, не выплачивается полевое довольствие, как другим вахтовикам. Дело в том, что работники лесного хозяйства не входят в перечень категорий работников, имеющих право на такие выплаты.

    «В зоне ограниченной хозяйственной деятельности национального парка разрешены такие виды деятельности, как побочное лесопользование, пчеловодство, санитарные рубки и др. Однако, существующая система получения разрешений на учет лесорубов и сбор требует многоступенчатых согласительных процедур, затягивающихся до года. Поэтому, считаю, что передача разрешительных функций уполномоченного органа на местный уровень должна быть законодательно урегулирована и решена. Кроме того, исходя из спроса местного населения, в перечень косвенного использования в законодательстве, должен быть включен и сбор кедровых орехов», - отметил Дуйсенгазы Мусин.

    Кроме того, депутат подчеркнул необходимость повышения оплаты труда работников нацпарка, модернизации инфраструктуры для развития экотуризма, обеспечения современными лабораториями и достаточным финансированием научно-исследовательских работ.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Экология Сенат
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