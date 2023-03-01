Решить проблему с вырубкой леса поручил аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров недоволен темпами воспроизводства лесов в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона считает, что нужно пересмотреть условия возмещения для лесопользователей. Сейчас 1:2, то есть за одно вырубленное высаживают два.

«Лесом покрыто более 500 тысяч га. У нас снижение на 28 тысяч га. Занимаемся сплошной вырубкой леса, растут объемы переработки. Как мы собираемся сохранять леса и увеличивать их площадь? Ветераны на первой же встрече задали этот вопрос. Я считаю, что 1:2 мало. Еще 20 лет надо, чтобы устранить снижение. Переработка увеличивается. Нужно 1:5 хотя бы. В некоторых городах так. Давайте подумаем, выработаем предложения соответствующие. Создайте рабочую группу. Решите вопрос и с вымочкой леса. Нужно оперативно проводить обследование и отдавать под вырубку, а не ждать 3-4 года. Масса вопросов по лесу», - сказал А.Сапаров на заседании акимата.

Руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Бейбут Исманов сообщил, что разработан комплексный план увеличения объемов воспроизводства леса на 2021-2025 годы. Запланировано высадить 100 млн саженцев на 20 тысячах га. В 2021-м высадили 850 га, в прошлом году – 1,7 тысячи га, в этом году план – 4,1 тысячи га, в 2024-м – 6,3 тысячи га, в 2025-м – 7 тысяч га.

На вопрос главы региона, контролирует ли кто-нибудь состояние и приживаемость саженцев, Б.Исманов ответил, что ведется техприемка. Приживаемость составляет 70-75%. Взамен погибших высаживают новые за счет лесхоза.



