Решить проблему с обвалившейся облицовкой дома в Агадыре обещает акимат

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Жители поселка Агадырь Шетского района Карагандинской области опасаются, что могут остаться без крыши над головой до наступления зимы. По словам сельчан, дом, находящийся в аварийном состоянии, может рухнуть, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жителям поселка, которые жаловались на техническое состояние своего дома, помогут с ремонтом. Из районного бюджета выделят средства и к зиме жилье обещают привести в порядок.

Этот двухэтажный дом, расположенный по улице «Тәуелсіз Қазақстан 3», был построен в конце 80-х годов. 34 года со дня постройки - относительно не долгий срок для жилого фонда. Однако состояние объекта – плачевное. Стены рассыпаются и трескаются, а кровля вся в дырах. Не спасает даже от дождя и ветра.

«Сделать ремонт очень дорого. Переехать нет возможности. У нас работает только муж. Я сижу дома с ребенком. Приближается осень. Страшно подумать, что будет дальше», - говорит жительница поселка Куралай Сулейменова.

Об этой проблеме местные власти знают. На жалобы жителей аким поселка Азамат Абильдин ранее отвечал, что данный дом, без подтверждения экспертизы, аварийным считаться не может. Экспертную группу должны вызвать сами жители.

Однако такой ответ жителей не удовлетворил.

«Как мы докажем то, что дом не пригоден для жилья? Провести экспертизу стоит около полутора миллионов тенге. Таких денег у нас нет. Администрация поселка знает о проблеме, но помочь нам не может. Сейчас все дорожает», - говорит Куралай Сулейменова.

На днях аким области Ермаганбет Булекпаев в ходе рабочей поездки в Шетский район осмотрел этот дом. В 8-квартирном доме на улице Тәуелсіз Қазақстан проживают три семьи.

Главе региона рассказали о решении вопроса.

«На крыше обрушился облицовочный кирпич, потекла вода. Эта проблема известна. С акимом района обсудили, проведем текущий ремонт и необходимые работы. На эти цели на предстоящей сессии из бюджета будет предусмотрено 12 млн тенге. Ремонтные работы необходимо завершить до наступления зимы», - сообщил аким поселка Агадырь Азамат Абильдин.

Жители остались довольны и рады, что концепция «Слышащее государство» осуществляется.

Глава региона также проверил подготовку Агадыря к отопительному сезону. Кроме того, ознакомился с ходом строительства новых домов и благоустройством. Для улучшения теплоснабжения в поселке обновят оборудование трех котельных. Заменят шесть котлов, у которых истек срок эксплуатации. Работы планируется завершить к середине сентября.

В Агадыре строят восемь двухквартирных домов для очередников. Жилье сдадут в этом году. Квартиры будут благоустроенные, с центральным водоснабжением и канализацией.

Также Ермаганбет Булекпаев проверил, как идут работы в школе имени А. Ермекова. Там строят пристройку, в ней разместятся спортивный зал и столовая. На объекте работает новый подрядчик – ТОО «Корпорация «МСК Строй». С предыдущим расторгли контракт из-за несвоевременного и ненадлежащего исполнения работ.

Аким области заехал и в больницу, где идет капитальный ремонт. Глава региона также оценил качество построенных внутри поселка дорог.

«В этом году из районного и областного бюджетов выделены средства на асфальтирование 11 улиц. На шести из них асфальт уже уложили, до конца сезона сделаем остальные. Поэтапно благоустраиваем дворы», – проинформировал Азамат Абильдин.

В одном из микрорайонов обновлена детская площадка и благоустроена автомобильная стоянка. Кроме того, в этом году обновим кровлю в пяти домах. По его словам, в поселке освещено 95% улиц. В этом году добавятся еще четыре улицы.

В Агадыре также полностью заменят аварийный участок магистрального водовода. Ермаганбет Булекпаев поручил завершить все работы в срок и следить за их качеством.