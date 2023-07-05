Решить проблему очередности в поликлиниках поручил до 20 июля аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров после внепланового посещения поликлиники собрал на оперативное совещание всех руководителей медицинских организаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На своей странице в социальной сети глава региона написал, что темой встречи стало развитие отрасли здравоохранения.

«В соцсетях жители часто жалуются на работу поликлиник. Горожане свои нарекания по качеству медуслуг озвучили во время посещения первой поликлиники. Управлению здравоохранения, директорам медицинских организаций необходимо в кратчайшие сроки – до 20 июля - решить проблему очередности в поликлиниках, принять меры по улучшению условий приема пациентов. Безотлагательно рассмотреть вопрос о взаимозаменяемости кадров, привлечении узких специалистов из других поликлиник. Люди не должны неделями и месяцами ждать приема», - написал А.Сапаров.

Аким области пообещал продолжить практику посещения медучреждений без предупреждения.