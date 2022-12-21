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    Решены все финансовые вопросы по программе «ArtSport» – вице-министр Нургиса Дауешов

    21 Декабря 2022, 14:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Правительство выделило средства для программы «ArtSport». Об этом сообщил вице-министр культуры и спорта РК Нургиса Дауешов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Это мероприятие организуется впервые, по поручению Президента. Министерство изучило правила программы «ArtSport» и возникло много вопросов. Для их решения ведется работа, введены новые нормы. Если говорить о финансировании, это происходит по своим планам в каждом регионе. Тем не менее, в этом году, в связи с нехваткой средств по некоторым вопросам, со стороны Правительства на программу «ArtSport» выделены деньги. Надеемся, что в будущем каждый регион будет производить соответствующие расчеты при бюджетном планировании. В настоящее время все финансовые вопросы по ваучерам или касающиеся работающих специалистов, решены. Думаем, что в следующем году проблемных вопросов не будет», – сказал Н. Дауешов.

    Вице-министр отметил, что усилены требования к центрам, занимающимся программой «ArtSport». Эти меры связаны, в первую очередь, с безопасностью детей. То есть, инфраструктура в тех местах, где организуются кружки для детей, должна быть безопасной.

    В ходе брифинга заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Бекболат Байжанов сообщил, что в программу «ArtSport» включены и дети с особыми образовательными потребностями.

    Ранее сообщалось, что судимые за вовлечение в проституцию числились тренерами по программе ArtSport. В ходе проверки реализации программы органами прокуратуры выявлено хищение 1,1 млрд тенге бюджетных денег. Фиктивно в кружки и секции были оформлены около шести тысяч детей, которые в реальности никуда не ходили.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Спорт Минкультуры Дети
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