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    Решения Конституционного суда никто не сможет пересмотреть – Маулен Ашимбаев

    29 Декабря 2022, 14:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Конституционный суд - это очень важный орган, который создан в рамках реформ в нашей стране. Об этом заявил председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Решения Конституционного суда обязательны для исполнения всеми государственными органами и никто не может их пересмотреть. Например, если министр принимает решение, это решение может пересмотрено или вышестоящим руководством, или судом. Если принимает условно городской суд какое-то решение, оно может быть пересмотрено вышестоящими судами. То есть всегда в нашей системе есть какая-то возможность – подать апелляцию, подать жалобу и заново рассмотреть это решение. Здесь мы видим, что мы создали такой механизм, что решение Конституционного суда является окончательным и никто его не может пересмотреть и оно является обязательным для исполнения», - сказал Маулен Ашимбаев, отвечая на вопросы журналистов после пленарного заседания палаты.

    Спикер Сената добавил, что этот орган направлен на то, чтобы защищать права наших граждан.

    «Сюда нужны люди с очень хорошей репутацией, люди, которые являются в какой-то мере новыми людьми, которые являются профессионалами своего дела», - добавил Маулен Ашимбаев.

    Ранее сообщалось, что на пленарном заседании Сената назначены судьи Конституционного суда РК.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Сенат Маулен Ашимбаев Конституционный суд
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