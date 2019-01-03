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Решением вопроса нарушения спокойствия жителей займутся в столице
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким Астаны Бахыт Султанов поручил выработать комплекс мер для решения вопроса нарушения спокойствия жителей столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
В ходе аппаратного совещания аким Астаны Бахыт Султанов отметил слаженную и оперативную работу всех служб города, отвечающих за жизнедеятельность столицы. Вместе с тем, согласно рейтингу проблемных вопросов города, поступающих в единый контакт-центр iKomek, нерешенным остается вопрос нарушения спокойствия жителей (от объектов предпринимательства).
Так, с начала года в iKomek поступило 70 обращений по вопросам нарушения спокойствия жителей предприятиями питания и досуга, также увеселительными заведениями, которые расположены в подвалах, цоколях, на первых и вторых этажах жилых домов.
Характер жалоб - громкая музыка по ночам, постоянные крики, смех и прочий шум, доносящиеся из заведений, нарушение санитарно-гигиенических норм, порядка и общественной безопасности.
В этой связи Б. Султанов поручил управлению архитектуры, градостроительства и земельных отношений выработать комплекс мер для решения подобных вопросов и доложить на ближайшем заседании градостроительного совета.
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