Решение социальных вопросов поднимет престиж полицейской службы - начальник ДВД СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Начальник департамента внутренних дел Северо-Казахстанской области Берик Билялов уверен, что задачи, которые поставил Президент РК в Послании «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни», направлены на улучшение жизни каждого гражданина, независимо от профессии и возраста, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Генерал-майор полиции добавил, что большое значение отводится обеспечению безопасности людей, которая определена как один из критериев оценки комфортности проживания граждан.

В Северо-Казахстанской области активно внедряется программа «Облачное видеонаблюдение» Более тысячи камер установили в подъездах и дворах многоэтажных домов Петропавловска. К центру оперативного управления подключены 410 камер, установленных на улицах и общественных местах Петропавловска. Эта работа проводится и в сельской местности. В селах Кызылжарского и района имени М. Жумабаева камеры выведены в опорные пункты и дежурные части ОВД. Это помогает оперативно отследить ситуацию, в том числе в онлайн-режиме посредством сотового телефона, и своевременно принять меры.

«Уверен, что исполнение задачи по расширению системы видеонаблюдения станет эффективным рычагом в укреплении правопорядка, в том числе по недопущению мелких правонарушений. В департаменте широко используются другие ресурсы цифровизации, позволяющие повысить эффективность работы. Это планшеты, видеорегистраторы, квадрокоптеры», - отметил Б.Билялов.

Особое внимание в полицейском ведомстве уделяют повышению профессиональных качеств. 2018 год объявлен в департаменте внутренних дел годом кадрового резерва.

«Принимаемые меры направлены на совершенствование управленческих навыков руководителей подразделений и повышение их профессионального уровня. Утвержден соответствующий план работы, согласно которому во время отпусков руководителей подразделения замещают сотрудники из других отделов и управлений. Это помогает раскрыть руководящий потенциал личного состава, внести в привычный распорядок новые инициативы», - сказал Б.Билялов.

Начальники ДВД СКО уверен, что решение жилищных и других социальных вопросов поднимет престиж полицейской службы, ответственность самих сотрудников полиции по исполнению служебных задач.

«Каждый полицейский будет «держаться» за свое рабочее место, которое станет залогом не только карьерного роста, но и повышения материального состояния. Такая социальная работа уже начата в нашем департаменте. Сотрудникам полиции, не имеющим собственного жилья, были выделены комнаты в ведомственном общежитии. Проводится работа по поддержке полицейских для участия в государственных программах по приобретению жилья», - отметил Б.Билялов.