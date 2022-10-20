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    Решение проблем Приаралья предлагают в Сенате

    20 Октября 2022, 14:30

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Сената Парламента РК Аскар Шакиров и секретарь комитета по социально-культурному развитию и науке Акмарал Альназарова приняли участие в работе международной научно-практической конференции «Окружающая среда и здоровье населения Приаралья», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента Республики Казахстан.

    В своем выступлении вице-спикер отметил, что Аральская трагедия признана ООН одной из острейших проблем современности, требующей решения как на региональном, так и глобальном уровнях.

    «Казахстан и Узбекистан прилагают совместные усилия по преодолению экологического и социально-экономического кризиса в бассейне Аральского моря. Президенты двух стран на регулярной основе подчеркивают неотложность решения актуальных проблем Аральского региона, рационального использования трансграничных водных ресурсов и охраны окружающей среды. Проведение форума мы рассматриваем в качестве логического продолжения той работы, которая проводится двумя странами, в том числе на парламентском треке», - сказал вице-спикер.

    В целях смягчения влияния климата и деградации природной среды в Приаралье, депутат Акмарал Альназарова обозначила необходимость принятия действенного решения вопросов сохранения реки Сырдарья и Северного Аральского моря в соответствии с общепринятыми международными конвенциями и стандартами.

    «Необходимо принять меры по адаптации к изменению климата во всех сферах экономики, особенно в сельском хозяйстве, где необходимо переходить на водосберегающие технологии и менее влаголюбивые культуры. В ближайшие годы нужно посадить лес на оголенных территориях осушенного дна моря, создать оазисные системы вокруг самоизливающихся скважин для развития отгонного животноводства. Под эгидой ООН провести углубленные исследования и подготовить соответствующие рекомендации», - подчеркнула сенатор.

    В работе конференции приняли участие и выступили заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Содик Сафоев, Глава европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге, руководитель проекта USAID Екатерина Стрикелева.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Кызылординская область Сенат Узбекистан ВОЗ Аральское море
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