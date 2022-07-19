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    Решение принимает руководство страны - министр экологии РК о своей отставке

    19 Июля 2022, 14:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев высказался о своей отставке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В этом отношении не я принимаю решения. Решение по отставке принимается руководством страны, поэтому этот вопрос я оставляю без комментариев. Оценку нашей работе дает вышестоящее руководство», - сказал министр на брифинге в СЦК.

    Ранее на расширенном заседании Правительства Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил выговор министру экологии.

    Глава государства отметил, что выговор, во-первых, объявлен за затягивание создания оцифрованного банка данных минеральных ресурсов.

    «Во-вторых, за то, что затеяли непонятную волокиту и дискуссию вокруг дальнейшей судьбы популяции сайгаков. Ну зачем это все выводить на такой уровень общественного обсуждения? Нужно профессионально подойти к этому вопросу с учетом менталитета нашей нации», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.

    Фото: ortcom.kz

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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