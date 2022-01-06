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    Решение Президента РК обратиться за помощью в ОДКБ прокомментировали в Мажилисе

    6 Января 2022, 12:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Мухтар Ерман прокомментировал решение Президента РК Касым-Жомарта Токаева обратиться за помощью в ОДКБ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев предпринимает необходимые меры для защиты нашей страны от угрозы, которая исходит от террористических банд, бесчинствующих в регионах Казахстана, особенно в Алматы. Массовые погромы, мародерство, вооруженные столкновения с правоохранительными силами – все это требует незамедлительных и решительных действий», - сказал Мухтар Ерман.

    Он напомнил, что в стране проводится контртеррористическая операция.

    «Очевидно, что решение обратиться за помощью к партнерам по ОДКБ, о котором Глава государства объявил на заседании Совета безопасности, принято Президентом Казахстана прежде всего в интересах безопасности и спокойствия граждан. Сейчас главная задача – сохранять спокойствие и проявлять гражданскую ответственность», - заключил депутат.

    Напомним, в Акорде под председательством Главы государства состоялось заседание Совета Безопасности, в повестку дня обсуждения вошли вопросы борьбы с террористическими и преступными элементами, пытающимися дестабилизировать ситуацию в нашей стране.

    «Полагаясь на Договор о Коллективной безопасности, я обратился к главам государств ОДКБ оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы. На самом деле это уже не угроза – это подрыв целостности государства, и самое главное – это нападение на наших граждан, которые просят меня как Главу государства в срочном порядке оказать им помощь. Моя конституционная обязанность состоит в том, что я должен заботиться о благополучии, безопасности и спокойствии наших граждан. Поэтому, обращение к партнерам по ОДКБ считаю абсолютно уместным, своевременным. Полагаю, что народ Казахстана поддержит это решение. Вместе мы естественно победим», - сообщил в ходе заседания Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    ОДКБ Президент Казахстана Происшествия Мажилис Безопасность ЧП-2022
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