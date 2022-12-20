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    Решение по возврату проблемных ТЭЦ государству примут после аудита

    20 Декабря 2022, 13:14

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр прокомментировал возможность возврата проблемных ТЭЦ государству, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Действительно, как вы знаете, собственники Экибастузской ТЭЦ предложили ее вернуть за один тенге. Но нам необходимо понять, в каком состоянии они ее хотят вернуть. Все ли средства, которые они показывали на бумаге, декларировали, были потрачены на эту ТЭЦ, а не куда-то. Необходим тщательный аудит. В первом квартале следующего года проведем аудит, а потом примем решение по возврату», - сказал Роман Скляр на брифинге в Правительстве.

    По его словам, наиболее проблемная ТЭЦ находится в городе Риддере.

    «В Экибастузе мы говорим, что авария произошла на теплосетях все-таки, а не на ТЭЦ. ТЭЦ работала и сейчас работает в достаточно нормальном режиме, а в Риддере полностью остановилась ТЭЦ. Вообще не была проведена подготовка к зимнему периоду. Не были проведены задекларированные ремонты», - отметил зампремьера.

    «Поэтому по таким объектам сейчас проходит тщательная ревизия – Министерство будет принимать меры, чтобы они функционировали. Либо это делает их собственник. Либо будет приниматься решение по передаче их в коммунальную, республиканскую собственность. Форма этой передачи, как это будет проходить – это будет решаться чуть позже», - добавил Р. Скляр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Энергетика Восточно-Казахстанская область Павлодарская область Регионы Правительство для граждан Отопительный сезон ТЭЦ
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