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Решение по ужесточению санитарно-карантинных мер в Казахстане принято Межведомственной комиссией

12 Января 2022 22:02
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Решение по ужесточению санитарно-карантинных мер в Казахстане принято Межведомственной комиссией

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рrimeminister.kz.

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В работе совещания приняли участие представители государственных органов и руководители регионов. На повестке дня стояли вопросы по ухудшению эпидемиологической ситуации и циркуляции штамма «омикрон».

С докладом выступила министр здравоохранения Ажар Гиният. Она отметила, что эпидситуация ухудшается. Только за последние сутки выявлено более 4 тысяч человек с положительным ПЦР-тестом. Уже 4 региона вернулись в «красную» зону.

Межведомственной комиссией для сдерживания распространения инфекции было принято решение по ужесточению санитарно-карантинных мер. В частности:

Продлить норму о разрешении входа в ТРЦ, торговые дома и караоке только лицам имеющим «зеленый» статус;

С 13 января с учетом циркуляции штамма «омикрон» вход в СПА, спортивно-оздоровительные и фитнес-центры только с «зеленым» статусом;

С 15 января обязательное наличие отрицательного ПЦР-теста для всех прибывающих из-за границы независимо от статуса вакцинации.

Также предложено усилить ограничительные меры в городах «красной» зоны Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и в Атырауской области. В которые входят з апрет на проведение массовых мероприятий, за исключением поминок на объектах «Ашык», с участием 30 человек;

Запрет на деятельность развлекательных, культурных заведений, на проведение религиозных обрядов и всевозможных конференций и семинаров;

Сокращение числа гостей общепита за одним столом до 4 человек;

Онлайн-формат обучения школьников до 31 января 2022 года, обучение студентов СУЗов и вузов всех курсов до 6 февраля 2022 года;

Перевод в онлайн-формат работу образовательных центров, кружков для детей и взрослых;

На дистанционную работу должны перейти не менее 70% сотрудников госорганов, нацкомпаний и предприятий;

Увеличение количества общественного транспорта для возможности соблюдения социальной дистанции.

В завершение совещания вице-премьер поручил акиматам усилить темпы вакцинации и ревакцинации граждан, особое внимание уделить контролю за соблюдением принятым Правительством мерам.


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#Правительство РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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