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    Решение по отстрелу сайгаков в ЗКО примут в течение месяца

    20 Июня 2022, 14:44

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Власти Казахстана могут разрешить отстрел степных антилоп. Решение будет принято в течение месяца, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Нам необходимо регулировать численность сайгаков. Увеличение численности сайгака наносит ущерб сельскому хозяйству. Поэтому этот вопрос нужно решать. Решение об отстреле сайгака будет принято в течение месяца», — сказал аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

    Он отметил, что в стране действует мораторий на отстрел сайгаков до 2023 года. По его мнению, мораторий свою задачу выполнил, и в данное время угрозы для популяции сайгака нет. А с 1 июля заработает специальный резерват для защиты животных общей площадью 650 тыс. га.

    Ранее министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев заверял, что решение будет приниматься только на биологическом научном обосновании. Строго будут определены лимиты. Уже создана рабочая группа, в которую вошли представители всех заинтересованных госорганов, Генеральной прокуратуры, МВД.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Западно-Казахстанская область Регионы Казахстана Животные
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