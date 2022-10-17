Решение объективное – эксперт о признании недействительным протокола о выдвижении Альтаева

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Решение суда о признании недействительным протокола РОО «Мұқалмас» касательно выдвижения Нуржана Альтаева кандидатом в Президенты РК является объективным. Такое мнение выразил член штаба «За честные выборы», председатель филиала РОО «Казахстанский союз юристов» по городу Астане Серик Беркамалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось , что суд Байконырского района города Астаны признал недействительным протокол заседания РОО «Мұқалмас» о выдвижении Нуржана Альтаева кандидатом в президенты.

«Полагаю, что решение суда объективное. Было всестороннее рассмотрение дела. Из информационного сообщения суда можно сделать выводы о том, что протокол, на основании которого кандидатура Альтаева была выдвинута, был недостоверным и не соответствовал действительности. В суде были рассмотрены записи этого собрания, были заслушаны свидетели, которые там присутствовали. Действительно, согласно уставу этого республиканского общественного объединения для того, чтобы собрание было действительным и правомочным принимать решения, должно присутствовать определенное количество регионов. На собрании же этого количества было недостаточным», - сказал Серик Беркамалов корреспонденту МИА «Казинформ».

Также председатель астанинского филиала Казахстанского союза юристов прокомментировал решение суда касательно результатов голосования на общем собрании о том, что большинство были против выдвижения кандидата.

«По факту документ, на основании которого он был выдвинут, полностью не соответствовал тому, что было на реальном заседании. По сути, идет подлог документов: печать поставлена, подписан, но на самом деле не соответствовали реально происходящим событиям. Лица, являющиеся членами республиканского объединения, подали иск о том, что протокол по итогам проведенного собрания не соответствовал действительности», - добавил С. Беркамалов.

По словам эксперта, судебное рассмотрение является открытым и публичным.

«Все документы, которые рассматриваются, приложены, то есть, всегда их можно поднять и проверить. Я уверен в том, что суд исходил из имеющихся документов и вынес обоснованное, объективное решение», - резюмировал Серик Беркамалов.

Ранее сообщалось, что 7 октября в Центральную избирательную комиссию были представлены документы Нуржана Альтаева, выдвинутого от республиканского объединения «Мұқалмас».



