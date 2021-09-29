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    Решение о вакцинации детей старше 12 лет принято в Узбекистане

    29 Сентября 2021, 10:31

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане разрешили вакцинировать от коронавируса детей старше 12 лет, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения Республики Узбекистан.

    По сообщению ведомства в соответствии с решением Главного государственного санитарного врача и Национальной технической иммунологической экспертизы с согласия родителей и опекунов дети старше 12 лет могут получать вакцину Pfizer на добровольной основе.

    «Решение основано на результатах клинических испытаний вакцины Pfizer среди детей в возрасте 12−15 лет, которые показали высокую эффективность и безопасность. Соответствующую рекомендацию дала и Всемирная организация здравоохранения», - говорится в сообщении Минздрава.

    В ведомстве добавили, что в середине сентября в страну завезли 1,2 миллиона доз Pfizer, которая стала пятой вакциной, применение которой разрешили в Узбекистане.

    Напомним, прививочная кампания стартовала в Узбекистане 1 апреля. Вакцинация осуществляется пятью препаратами: AstraZeneca, ZF-UZ-VAC2001, «Спутник-V», Moderna и Pfizer. На сегодняшний день в республике полностью вакцинировано более 4 миллионов человек.


    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Узбекистан Коронавирус в мире Вакцинация Мировые новости
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