Решение должно приниматься в интересах детей - в Минпросвещения РК обсудят вопрос длительности учебного года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр просвещения РК Гани Бейсембаев прокомментировал ситуацию с длительностью учебного года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Любое решение должно приниматься в интересах детей. Нам необходимо учитывать концепции всех экспертов, поэтому я встретился с теми, кто имеет другое экспертное мнение. На этой неделе должны все эксперты собраться вместе и прийти к единому мнению», - сказал Гани Бейсембаев, отвечая на вопрос журналистов на брифинге в Правительстве.

Как известно, в Казахстане в 2022 году учебный год продлили на две недели, что вызвало бурные споры в обществе.

В профильном ведомстве тогда поясняли, что сокращение количества каникулярных дней в летний период снизит риск потери части знаний за предыдущий учебный год, число правонарушений, переутомляемость и заболеваемость обучающихся.

Продолжительность нового учебного года составляет 35 учебных недель для учащихся 1 классов, 36 учебных недель - для 2-11 классов.