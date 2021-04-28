Решать проблемы нелегальной миграции намерены Казахстан и Азербайджан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мажилис принял законопроект «О ратификации соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области миграции», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, представляя законопроект, отметил, что соглашение подписано 14 октября 2019 года в Баку и одобрено Парламентом Азербайджана 13 декабря 2019 года. Документ позволит двум странам обмениваться опытом, статистикой и информацией, оказывать практическую помощь в работе, решать проблемы нелегальной миграции, бороться с двойным гражданством. Также будет определен правовой статус граждан Казахстана и Азербайджана.

«Сотрудничество между Казахстаном и Азербайджаном развивается в духе добрососедского партнерства, взаимовыгодного сотрудничества, близости позиций по актуальным вопросам. В 2018 году в Казахстан приехало около 50 тысяч граждан Азербайджана, в 2019 году - более 48 тысяч граждан. В 2018 году Азербайджан посетили 28 тысяч казахстанцев, в 2019 году - 29 тысяч. К сожалению, из-за пандемии количество приезжающих и выезжающих сократилось», - сказал на пленарном заседании Мажилиса Ерлан Тургумбаев.

По его словам, Министерством внутренних дел утверждено 23 международных соглашения по миграции, на международном уровне готовятся еще 8 соглашений.

«В результате этих соглашений будет налажен обмен информацией по нелегальной миграции, решение проблемы возвращения людей в страну. Определен срок службы пребывания иностранцев в Казахстане, а также решение вопросов недопустимости двойного гражданства. Настоящий закон направлен на обмен информацией о гражданстве, регулировании закона о миграции, борьбу с двойным гражданством, также не повлечет социально-экономических, негативных последствий и не потребует дополнительных средств», - отметил глава МВД.

В ходе пленарного заседания депутаты Мажилиса приняли законопроект.