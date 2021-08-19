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    Репозиторий учебных работ появится в Казахстане

    19 Августа 2021, 16:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане появится репозиторий научных работ. Об этом на августовской республиканской конференции педагогов рассказал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Министр также отметил, что обеспечивается прозрачность защиты докторской работы. Теперь защита докторской работы будет транслироваться в прямом эфире через интернет.

    «Все диссертации, которые защищены, начиная с 2021 года, будут всегда находиться в открытом доступе на сайтах самого вуза и Национального центра экспертизы. С учетом международного опыта теперь по итогам защиты диссовет принимает не только решение присудить или не присудить, а четыре решения: присуждать, не присуждать, отправить на повторную защиту или на доработку», - пояснил Асхат Аймагамбетов.

    Еще одно новшество – в Казахстане появится репозиторий учебных работ.

    «В следующем учебном году мы эту работу завершим. Все дипломные работы, эссе, диссертации, магистерские, докторские, курсовые работы отныне будут проверяться через единый репозиторий научных работ. То есть, если одна работа уже находится в этом репозитории, второй раз написать такую же работу или где будет много заимствований – будет невозможным. В следующем году работа будет завершена. Это позволит нам сделать еще один большой шаг для обеспечения академической честности среди наших студентов и в целом научной сферы», - добавил А. Аймагамбетов.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Образование Вузы МОН Асхат Аймагамбетов
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