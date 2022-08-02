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    • Репетиция воздушного прохода авиации состоится в Актау

    2 Августа 2022 18:30

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау 3 августа в 08:00 часов утра состоится репетиция воздушного прохода авиации, посвященная 100-летию со дня рождения легендарного летчика Талгата Бигельдинова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

    Во время репетиции предполагается проход вертолетов и истребителей армейской и фронтовой авиации Сил Воздушной обороны Республики Казахстан.

    Жителей города просят во время учебного прохода авиации сохранять спокойствие.

    В Актау 5 августа 2022 года состоится воздушный парад, посвященный 100-летию со дня рождения легендарного летчика, дважды Героя Советского Союза Бигельдинова Талгата Жакыпбековича.


    Фото: www.lada.kz
    #Общество #Авиация #Талгат Бегельдинов #Актау
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