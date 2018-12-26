Реорганизовано Министерство по инвестициям и развитию РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал Указ о мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан, сообщила пресс-служба Акорды.

В целях повышения эффективности системы государственного управления ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан путем преобразования в Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан с передачей функций и полномочий:

1. Министерству национальной экономики Республики Казахстан в сфере формирования государственной политики по привлечению инвестиций;

2. Министерству иностранных дел Республики Казахстан в сфере реализации государственной политики по привлечению инвестиций.

2. Определить:

1. Министерство иностранных дел Республики Казахстан ответственным за координацию деятельности в сфере продвижения экспорта;

2. Государственные органы правопреемниками прав и обязательств реорганизуемого государственного органа в соответствии с передаваемыми функциями и полномочиями.

3. Правительству Республики Казахстан обеспечить:

1. передачу Комитета по инвестициям Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан ведение Министерства иностранных дел Республики Казахстан;

2. передачу соответствующей штатной численности реорганизуемого государственного органа;

3. передачу прав владения и пользования пакетом акций акционерного общеcтва «Национальная компания «Kazakh Invest» Министерству иностранных дел Республики Казахстан;

4. принятие иных мер по реализации настоящего Указа.

4. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 22января 1999 года №6 «О структуре Правительства Республики Казахстан» следующее изменение:

строку «Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан;».

изложить в следующей редакции:

«Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;».

5. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

6. Настоящий указ вводится в действие со дня подписания.

Президент

Республики Казахстан Н. Назарбаев

Астана, Акорда, 26 декабря 2018 года