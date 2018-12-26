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Реорганизовано Министерство по инвестициям и развитию РК
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал Указ о мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан, сообщила пресс-служба Акорды.
В целях повышения эффективности системы государственного управления ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан путем преобразования в Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан с передачей функций и полномочий:
1. Министерству национальной экономики Республики Казахстан в сфере формирования государственной политики по привлечению инвестиций;
2. Министерству иностранных дел Республики Казахстан в сфере реализации государственной политики по привлечению инвестиций.
2. Определить:
1. Министерство иностранных дел Республики Казахстан ответственным за координацию деятельности в сфере продвижения экспорта;
2. Государственные органы правопреемниками прав и обязательств реорганизуемого государственного органа в соответствии с передаваемыми функциями и полномочиями.
3. Правительству Республики Казахстан обеспечить:
1. передачу Комитета по инвестициям Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан ведение Министерства иностранных дел Республики Казахстан;
2. передачу соответствующей штатной численности реорганизуемого государственного органа;
3. передачу прав владения и пользования пакетом акций акционерного общеcтва «Национальная компания «Kazakh Invest» Министерству иностранных дел Республики Казахстан;
4. принятие иных мер по реализации настоящего Указа.
4. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 22января 1999 года №6 «О структуре Правительства Республики Казахстан» следующее изменение:
строку «Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан;».
изложить в следующей редакции:
«Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;».
5. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.
6. Настоящий указ вводится в действие со дня подписания.
Президент
Республики Казахстан Н. Назарбаев
Астана, Акорда, 26 декабря 2018 года
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