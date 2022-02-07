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    Рентген-аппараты задержали на таможенном посту в Алматинской области

    7 Февраля 2022, 11:49

    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 19 и 21 января 2022 года сотрудниками таможенного поста «Темиржол» составлен протокол задержания товара - рентгеновского оборудования, общим весом 10949 кг в сумме 596 685 долларов США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента государственных доходов по Алматинской области.

    Причина задержания связана с отсутствием разрешительных документов на ввоз в виде лицензии или заключения уполномоченного органа (постановление Правительства Республики Казахстан от 5 февраля 2008 года №104 «Об утверждении номенклатуры (списка) продукции, подлежащей экспортному контролю»).

    Кроме того, на основании решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 года №30 «О мерах нетарифного регулирования» на товар «Металлическая рогатка» сотрудниками таможенного поста «Темиржол»на участников ВЭД 9 и 12 января 2022 года составлен протокол задержания товаров и документов, общим весом 1446 кг в сумме 4974 долларов США.

    18 января 2022 года на основании акта таможенного досмотра сотрудниками таможенного поста «Темиржол» задержаны товары грузополучателя «G» по причине несоответствия количества мест и веса в товаросопроводительных документах фактически заявленному количеству грузовых мест и весу товара. Также, в ходе таможенного досмотра при фактическом пересчете мест и взвешиваний товаров были выявлены товары, не заявленные в транзитной декларации и в товаросопроводительных документах.

    Задержанные товары переданы на ответственное хранение АО «КТЖ-Грузовые перевозки» на станции Достык.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматинская область Минфин РК
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