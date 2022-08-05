Ремонтные работы в Доме-музее Ахмета Байтурсынова завершат к концу августа

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Дом-музей Ахмета Байтурсынова в Джангельдинском районе планируют сдать в эксплуатацию уже к концу месяца. Сейчас здесь идут полным ходом ремонтные работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Аким Костанайской области с рабочим визитом находится в южных районах. Там же он проинспектировал строительство Дома-музея Ахмета Байтурсынова.
«Ознакомился с ходом строительства Дома - музея Ахмета Байтурсынова. В настоящее время ведутся работы по транспортировке строительных материалов, выполнены работы по заливке фундамента и ведутся работы по укладке кровли. Завершить ремонтные работы планируется до конца месяца», - сообщил Архимед Мухамбетов в Instagram.
Строительство, как стало известно, ведет ТОО «Алюминстрой».
Ранее руководитель областного управления культуры Ерлан Калмаков прокомментировал снос старого здания Дома-музея и сообщил о том, что реконструкция была произведена из некачественных материалов, после чего здание разрушилось. Позже с подрядчиком был разорван договор и акимат района объявил конкурс, был определен новый подрядчик.
Фото: www.instagram.com/arkhimed_mukhambetov