Ремонтные работы в Доме-музее Ахмета Байтурсынова завершат к концу августа

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Дом-музей Ахмета Байтурсынова в Джангельдинском районе планируют сдать в эксплуатацию уже к концу месяца. Сейчас здесь идут полным ходом ремонтные работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким Костанайской области с рабочим визитом находится в южных районах. Там же он проинспектировал строительство Дома-музея Ахмета Байтурсынова.

«Ознакомился с ходом строительства Дома - музея Ахмета Байтурсынова. В настоящее время ведутся работы по транспортировке строительных материалов, выполнены работы по заливке фундамента и ведутся работы по укладке кровли. Завершить ремонтные работы планируется до конца месяца», - сообщил Архимед Мухамбетов в Instagram.

Строительство, как стало известно, ведет ТОО «Алюминстрой».

Ранее руководитель областного управления культуры Ерлан Калмаков прокомментировал снос старого здания Дома-музея и сообщил о том, что реконструкция была произведена из некачественных материалов, после чего здание разрушилось. Позже с подрядчиком был разорван договор и акимат района объявил конкурс, был определен новый подрядчик.





Фото: www.instagram.com/arkhimed_mukhambetov



