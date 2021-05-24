Ремонтные работы проведут на участке по улице Каныша Сатпаева в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султана совместно с управлением административной полиции ДП города Нур-Султана начали средний ремонт по ул. Каныша Сатпаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

В связи с ремонтными работами с 24 мая по 5 июня текущего года будет частично ограничено движение транспорта на участке от улицы Талгар до улицы Обаган.

«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении управления.