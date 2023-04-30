Ремонтные работы по проспекту Женис ведутся в Астане

АСТАНА.КАЗИНФОРМ - С 29 по 30 апреля текущего года полностью перекрыто движение для автотранспортных средств по проспекту Женис на участке от пр. Богенбай батыра до ул. Джангельдина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения данная мера согласована с Управлением административной полиции ДП Астаны.



Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут в целях избежания заторовых ситуаций на дорогах.

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ.

Для того, чтобы ознакомиться с измененной схемой движения городского общественного транспорта вы можете пройти на официальную страницу в CTS в instagram.