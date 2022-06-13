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    Ремонтные работы начались в 10 школах Балхаша

    13 Июня 2022, 02:19

    БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – В двух учебных заведениях сделают капитальный ремонт, а в остальных заменят кровлю, фасад и коммуникации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В этом году капитально отремонтируют школу-гимназию №7 имени С. Сейфуллина. В остальных школах будут заниматься сетями, кровлей, фасадом.

    В школах №8 и 1 отремонтируют ограждения. Приведут в порядок кровли в школе №16 имени аль-Фараби и школе-лицее №2 имени Абая. В последней еще и обновят фасад.

    В школе-интернате для учащихся из многодетных и малообеспеченных семей отремонтируют первый этаж. Обновят столовую в школе-интернате имени М. Русакова. В школе №4 отремонтируют холодное и горячее водоснабжение, а в третьей школе – отопление. Электросети починят в школе №25 имени Ы. Алтынсарина.

    «Все договоры в настоящее время заключены. Графики работ составлены. Ремонт должен завершиться до конца июля», – говорит главный бухгалтер Отдела образования Балхаша Ольга Бубнова.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Строительство Регионы Казахстана
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