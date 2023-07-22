Ремонтные работы на Шымкентском НПЗ проинспектировал вице-министр энергетики РК

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - 22 июля Шымкентский НПЗ ТОО «ПКОП» с рабочим визитом посетил вице-министр энергетики РК Ерлан Аккенженов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минэнерго РК.

В ходе визита вице-министр энергетики РК ознакомился с работой нефтеперерабатывающего завода, провел совещание с работниками завода.

На совещании участники обсудили план работ и со стороны министерства энергетики РК были даны рекомендации по дальнейшему плану действий в части обеспечения стабильной работы завода.

В настоящий момент на заводе проводятся операции по подключению в работу пластинчатого теплообменника на установке каталитического риформинга бензинов. Для выполнения этой операции переведены на горячие циркуляции установки первичной переработки нефти, гидроочистки дизельного топлива и авиационного топлива.

Комплекс глубокой переработки мазута работает штатно с выпуском автобензина и дизельного топлива, отгрузка нефтепродуктов осуществляется в соответствии с заявками.

По информации руководства завода операции по подключению в работу пластинчатого теплообменника будут завершены 23 июля, с последующим выводом на нормальный технологический режим 24 июля.