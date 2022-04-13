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    Ремонтные работы на нефтепроводе КТК еще не начались – министр энергетики РК

    13 Апреля 2022, 13:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ремонтные работы на нефтепроводе КТК (Каспийский Трубопроводный Консорциум) еще не начаты. Об этом сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ремонтные работы пока еще не начались, наши российские коллеги в связи с погодными условиями не могут спуститься под воду. Они нас заверили, что примут все усилия для завершения ремонтных работ в течение апреля», - сказал Болат Акчулаков.

    Глава Минэнерго добавил, что уже определено, какие ремонтные работы необходимы. Но погодные условия не позволяют их начать.

    «Я на следующей неделе собираюсь ехать, но не на КТК, я хочу со своими (российскими) коллегами еще переговорить. Казахстанская делегация на следующей неделе, скорее всего, поедет в Российскую Федерацию для того, чтобы провести консультации», - добавил Болат Акчулаков.

    Министр энергетики пояснил, что нужны мнения специалистов, которые непосредственно занимаются ремонтом.

    «Поэтому у нас консультации проводятся на уровне руководства технических специалистов. Наши сотрудники находятся в Москве на рабочих встречах. Как будет дополнительная информация, я сообщу», - сказал Болат Акчулаков.

    Напомним, оборудование морского терминала под Новороссийском, через который идет нефть Каспийского Трубопроводного Консорциума и большая часть экспортной нефти Казахстана, пострадало в результате шторма, сообщила 22 марта пресс-служба компании КТК.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Происшествия Россия Нефть Минэнерго РК
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