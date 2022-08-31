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    Ремонтные работы из-за дефекта на мосту по Сарайшык будут вестись до конца сентября

    31 Августа 2022, 14:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Из-за обнаруженного дефекта на мосту по Сарайшык ремонтные работы будут вестись до конца сентября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата г. Нур-Султан.

    Ремонт автомобильного моста проводился более 12 лет назад. Из-за большой проходимости за это время на мосту образовались трещины, ямы и выбоины. В этой связи, в целях обеспечения безопасности дорожного движения в августе текущего года начался средний ремонт автомобильного моста на участке от транспортной развязки на пересечении пр. Мәңгілік Ел - ул. Сарайшық до пр. Р.Қошқарбаева.

    «Однако, после проведения работ по фрезерованию асфальтобетонного покрытия и демонтажа деформированного слоя были обнаружены участки с признаками выщелачивания бетона накладной железобетонной плиты. На сегодняшний день ведутся работы по демонтажу бетона с последующей укладкой бетонной смеси на местах, где были обнаружены дефекты. В связи с чем, работы по ремонту моста будут продлены до конца сентября текущего года», - сообщили в столичном акимате.

    В целях удобства на мосту сохранено движение в обе стороны (однако на выходных, с вечера 2 сентября до 5 сентября движение будет полностью перекрыто.

    Автор:

    Алла Серикбаева

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