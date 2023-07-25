Ремонт западной стороны проспекта Саина в Алматы завершен, движение открыто

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Средний ремонт пр. Саина в западном направлении завершен: начинается ремонт восточной стороны проезжей части, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

В рамках плана среднего ремонта дорог в текущем году проводится ремонт улицы Саина от вдоль БАКа до ул Монке би.

Ремонт западной стороны проезжей части завершен,открыто движение. Следующий этап охватит средним ремонтом восточную сторону проезжей части.

Для обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности при проведении среднего ремонта по ул. Саина от вдоль БАКа до ул. Монке би будут приняты следующие меры: - с 21-00 ч. 23 июля до 07-00 ч. 25 июля будут проводиться работы по укладке полимерного асфальтобетонного покрытия с полным перекрытием движения по восточной стороне проезжей части. - для обеспечения безопасности участников движения будет предусмотрено 6 экипажей патрульной полиции, будут установлены знаки ограничения скорости 40 км/час, разделение по полосам будет обозначаться конусными светоотражающими фишками.

Перед началом реверсивного движения с обоих сторон будут выставлены ограждения, которые будут разделять транспортные потоки.

Актуальная информация об участках проведения ремонтных работ будет доступна на официальных страницах акимата города и Управления городской мобильности, а также в приложении 2ГИС.

Ранее сообщалось о завершении ремонта по южной стороне пр. Аль-Фараби.