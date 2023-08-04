Ремонт взлетно-посадочной полосы в аэропорту Жезказгана: рейсы не отменят

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - В аэропорту Жезказгана начали ремонт взлетно-посадочной полосы. Расписание рейсов временно изменится, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Жезказганский аэропорт не закроют. В аэропорту Жезказгана начаты ремонтные работы взлетно-посадочной полосы. Однако аэропорт не будет закрыт. В связи с ремонтными работами рейсы временно сократятся, расписание изменится», - отметили в пресс-службе акимата области Улытау.
В акимате поясняют, что добраться до крупных городов можно будет 4 дня в неделю (понедельник, среда, пятница и воскресенье).
Обновленное расписание выглядит следующим образом:
Астана–Жезказган – 11:00;
Жезказган–Алматы – 12:30;
Алматы–Жезказган – 14:50;
Жезказган–Астана – 17:00.
Ожидается, что ремонтные работы продлятся до 1 октября.