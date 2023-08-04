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    Ремонт взлетно-посадочной полосы в аэропорту Жезказгана: рейсы не отменят

    4 Августа 2023, 11:19

    ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - В аэропорту Жезказгана начали ремонт взлетно-посадочной полосы. Расписание рейсов временно изменится, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Жезказганский аэропорт не закроют. В аэропорту Жезказгана начаты ремонтные работы взлетно-посадочной полосы. Однако аэропорт не будет закрыт. В связи с ремонтными работами рейсы временно сократятся, расписание изменится», - отметили в пресс-службе акимата области Улытау.

    В акимате поясняют, что добраться до крупных городов можно будет 4 дня в неделю (понедельник, среда, пятница и воскресенье).

    Обновленное расписание выглядит следующим образом:

    Астана–Жезказган – 11:00;

    Жезказган–Алматы – 12:30;

    Алматы–Жезказган – 14:50;

    Жезказган–Астана – 17:00.

    Ожидается, что ремонтные работы продлятся до 1 октября.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Транспорт Регионы Казахстана Аэропорт Улытауская область
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