Ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта Астаны близится к завершению

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Текущий ремонт взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Астаны завершен на 70 процентов. За результатами проделанной ранее работы и ходом проводимых ремонтных работ сегодня ознакомились председатель правления столичного аэропорта Еразы Жолдасов и его заместители. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу аэропорта Астаны.

Ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта начался 15 июля и продлится до 8 августа.

«В настоящее время в ремонтных работах задействованы более 30 сотрудников. Более 3 тысяч квадратных метров взлетно-посадочной полосы залиты горячей асфальтобетонной смесью. Также была завершена половина маркировочных работ на полосе. При ремонте взлетно-посадочной полосы также планируется замена осветительных приборов. Заменены 23 штуки углубленных огней и осевых огней в зоне посадки», - сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Также сообщается, что в связи с текущим ремонтом взлетно-посадочной полосы в период с 11:00 до 18:00 дня взлетно-посадочная полоса закрыта. В связи с этим произошло изменение расписания внутренних и международных рейсов. Однако проводимые ремонтные работы никак не повлияли на выполнение рейсов. С начала ремонтных работ выполнено 685 внутренних и 385 международных рейсов с международного авиалинии Астана.

«В целях обеспечения безопасного полета и посадки пассажиров начатый текущий ремонт идет качественно. Качественное и своевременное завершение ремонта находится под нашим пристальным контролем. Международный аэропорт Астана - один из крупнейших аэропортов не только в стране, но и в Центральной Азии. Поэтому здесь много внутренних и международных рейсов. Соответственно, взлетно-посадочная полоса также нуждается в своевременном ремонте», - сказал председатель правления аэропорта Ергазы Жолдасов.