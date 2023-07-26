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    Ремонт ведут на участках еще трех улиц в Астане

    26 Июля 2023, 12:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По согласованию с управлением административной полиции ДП города в целях обеспечения безопасности дорожного движения ведутся ремонтные работы по улицам Шакарим Кудайбердыулы, Караменде би Шакаулы и Акыртас, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Астаны.

    В связи с проведением работ с 26 по 30 июля будет полностью перекрыто движение по улице Шакарим Кудайбердыулы на участке от улицы Шу до проспекта Рахимжана Кошкарбаева.

    С 26 по 28 июля на ремонт закроют участок улицы Караменде би Шакаулы от улицы Бейбарыс Султан до улицы Акан серы.

    С 26 по 27 июля на средний ремонт дорожного полотна полностью закроют улицу Акыртас на участке от улицы Дауылпаз до проспекта Рахимжана Кошкарбаева.

    Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Транспорт Дороги
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