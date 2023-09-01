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    Ремонт тепло-энергообъектов идет в соответствии с графиком – глава Минэнерго

    1 Сентября 2023, 12:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Как идет подготовка тепло-энергообъектов к предстоящему отопительному сезону рассказал министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Что касается подготовки к зиме, ремонт идет в соответствие с графиком. Функцией министерства, местных исполнительных органов - является осуществления контроля, чтобы ремонт был выполнен в срок. Чтобы котлы и другое вспомогательное оборудование было готово к несению нагрузки в отопительный сезон», - сказал Алмасадам Саткалиев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

    Глава минэнерго заверил, что данная работа полностью скоординирована с местными исполнительными органами, с руководством энергообъектов.

    «Мы считаем, что главная задача, чтобы эти объекты были готовы. Вы знаете, что объекты достаточно в тяжелом состоянии, в состоянии износа в плане того, что достаточно долгое время не вкладывались средства», - добавил Алмасадам Саткалиев.

    Министр заявил, что сейчас идет комплексная работа по подготовке к зиме, в том числе по повышению зарплат сотрудников этих объектов, так как ранее наблюдался переток кадров в другие отрасли.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Энергетика Минэнерго РК Отопительный сезон
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