Ремонт тепло-энергообъектов идет в соответствии с графиком – глава Минэнерго

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Как идет подготовка тепло-энергообъектов к предстоящему отопительному сезону рассказал министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается подготовки к зиме, ремонт идет в соответствие с графиком. Функцией министерства, местных исполнительных органов - является осуществления контроля, чтобы ремонт был выполнен в срок. Чтобы котлы и другое вспомогательное оборудование было готово к несению нагрузки в отопительный сезон», - сказал Алмасадам Саткалиев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

Глава минэнерго заверил, что данная работа полностью скоординирована с местными исполнительными органами, с руководством энергообъектов.

«Мы считаем, что главная задача, чтобы эти объекты были готовы. Вы знаете, что объекты достаточно в тяжелом состоянии, в состоянии износа в плане того, что достаточно долгое время не вкладывались средства», - добавил Алмасадам Саткалиев.

Министр заявил, что сейчас идет комплексная работа по подготовке к зиме, в том числе по повышению зарплат сотрудников этих объектов, так как ранее наблюдался переток кадров в другие отрасли.