Ремонт ТЭЦ в Шахтинске: в Минэнерго подтвердили отставание от графика

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Акимату города Шахтинск и руководству ТЭЦ поручено принять неотложные меры и контролировать работу подрядных организаций, занимающихся подготовкой к отопительному сезону, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

15 июля партия «Amanat» распространила сообщение, в котором говорится, что в рамках рабочей поездки в г. Шахтинск Карагандинской области депутат Мажилиса, член фракции «Amanat» Бауыржан Смагулов посетил местную теплоэлектроцентраль, где выявил ряд проблем на энергообъекте.

17 июля территориальным департаментом Комитета атомного энергетического контроля и надзора по Карагандинской области принято решение выехать с внеплановой проверкой на Шахтинскую ТЭЦ.

Шахтинская ТЭЦ – коммунальное предприятие, работает с 1964 года, его износ составляет 75%, находится в красной зоне. Прошлый отопительный сезон для энергопредприятия по уровню критичности основного оборудования прошел в напряженном режиме.

«Для проработки хода ремонтных работ территориальный энергонадзор еженедельно посещает Шахтинскую ТЭЦ. Актуальная информация о проблемных вопросах озвучивается на совещаниях в акимате Карагандинской области, республиканских селекторных совещаниях и на заседаниях в Правительстве», - сообщили в Минэнерго.

До начала отопительного сезона на станции запланирован текущий ремонт котлов № 1, 3 и 4, турбин №1 и 2. На ремонтные работы из местного бюджета выделено 1,375 млрд тенге. В настоящее время объем выполненных работ на котле № 1 составляет всего 22%, на котле № 3 – 11%, по котлу № 4 – 39%, по турбине № 1 – 60%, на турбине № 2 – 32%.

По состоянию на 17 июля, на текущий ремонт котла №3 задействовано всего 7 человек ТОО «Indigo Print», работы ведутся с отставанием от графика. По информации ТОО «Indigo Print», необходимые запчасти для мельниц будут поставлены только в конце августа. Вместо запланированного капитального ремонта котла №1 фактически в этом году будет проводиться лишь текущий ремонт. Что касается аварийной кровли над дымососным отделением общей площадью 1 440 кв.м на сегодня только проводятся конкурсные процедуры, которые будут завершены в первой декаде августа.

В целом фактически на протяжении порядка десяти лет на ТЭЦ г. Шахтинск не проводились полноценные капитальные ремонты котлов и турбин, также имеется дефицит персонала.

По итогам выезда акимату города Шахтинска и руководству станции поручено принять оперативные меры по имеющимся рискам, в том числе обеспечить постоянный контроль за работой подрядных организаций с мобилизацией рабочего персонала.