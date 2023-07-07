Ремонт ТЭЦ Кентау оценили в 13,7 млрд тенге

КЕНТАУ. КАЗИНФОРМ - 7 июля состоялась рабочая поездка в рамках работы координационного штаба по подготовке к предстоящему отопительному сезону Министр посетил Кентаускую ТЭЦ 5 ГКП «Кентаусервис», передает МИА «Казинформ».

Алмасадам Саткалиев ознакомился с текущим состоянием энергетического оборудования, прохождением ремонтной кампании. С руководством энергопредприятии были обсуждены актуальные вопросы прохождения отопительного сезона, в том числе аварийных остановов котлов, риски своевременного, качественного проведения ремонтных работ в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону.

В 2023 году на котлах №5, 6, 7, 12 запланирован текущий ремонт, на котлах №8, 9,11 реконструкция с переводом на газоплотную топку, а по котлу №10 аналогичный объем работ с планируемым завершением в 2024 году. Сметная стоимость 13,7 млрд. тенге, в том числе с областного бюджета 1 млрд. тенге.

На сегодняшний день по реконструкции начаты работы по демонтажу обмуровки котлов № 9, 10. А также был заключён меморандум на текущий ремонт котлов № 5,6 между ГКП «Кентау Сервис» и ТОО «ЭМ-Холдинг».

В рамках меморандума по текущему ремонту котлов № 5, 6 на сегодняшний день ведутся работы по демонтажу брони дымососа, изоляций короба горячего воздуха, водоотпускных труб и газохода, а также демонтаж брони мельниц.

Дополнительно для улучшения стабильности работы станции был заключен меморандум на текущий ремонт котлов №7, 12.

В рамках меморандума по текущему ремонту котлов № 7,12 ведутся работы по демонтажу брони мельниц, дымососа, экранных труб с нижнего коллектора до нижнего крепления, ВЗП.

С учетом проводимых реконструктивных работ износ основного оборудования ТЭЦ составляет 87 %.

В настоящее время на предприятии средняя заработная плата составляет 166 тыс. тенге, рассматривается вопрос по увеличению до 200 тыс. тенге.

Напомним, что в ближайшее время Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев рабочим визитом посетит города Риддер, Экибастуз, Алматы и области и проинспектирует готовность ТЭЦ к предстоящему отопительному сезону и проведет встречи с населением регионов.