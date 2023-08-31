Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.29 eur/kzt 498.22

    rub/kzt 4.84 cny/kzt 64.21
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Восточно-Казахстанская область

    Ремонт шести котлов продолжается на ТЭЦ в Риддере

    31 Августа 2023, 18:52

    РИДДЕР. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК Илья Рожков посетил ТЭЦ в Риддере в рамках контроля подготовки к отопительному сезону. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    На ТЭЦ работы выполняют 12 подрядных организаций, в том числе ТОО «Перспективные технологии», ТОО «ДМ Энерджи», ТОО «ДимСтрой», ТОО «Эль Тор Строй Груп», ТОО «ТехноКомфорт», ТОО «Терезе», ТОО «Взрывпром», ТОО «Диатех» и ряд других с общим количеством персонала 303 человека.

    В котельном цехе продолжается ремонт всех шести котлов с планируемым сроком завершения двух котлов до 20 сентября. В турбинном цехе производится ремонт турбины № 1, бойлеров и замена паропровода. В электрическом цехе отремонтирован силовой трансформатор, организован ремонт еще одного. В цехе топливоподачи проводится ремонт железнодорожных путей и скреперных лебедок, монтаж транспортерной ленты и системы аспирации. На золоотвале осуществляется перемещение золы для осуществления накопления ее в зимний период и строительство нового золоотвала.

    Рекомендовано ускорить работы на золоотвале, по монтажу паропровода, ремонту котлов, багорной и мазутной насосной. Также необходимо ускорить ремонт зданий. Территориальный департамент осуществляет постоянный контроль хода ремонтно-восстановительных работ.

    Как сообщалось, 6 июня в Риддере стартовал первый этап капитального ремонта ТЭЦ. Полный ремонт теплоисточника, построенного в 50-х годах прошлого столетия, планируют завершить 15 сентября.

    В Риддере был зафиксирован самый высокий показатель случаев несоблюдения температурного режима работы теплосетей.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область Минэнерго РК ТЭЦ
    Новости по теме
    Новости по теме
    Насколько готов к отопительному сезону Алматы
    Вопрос пересмотра СРП с недропользователями прокомментировал вице-министр энергетики РК
    В Казахстане 11 частных ТЭЦ находятся в критическом состоянии
    48 объектов образования отремонтировали в СКО в этом году
    Популярное
    1 Возводить бизнес-центр запретили компании в Таразе
    2 Автомобили тонут в Семее
    3 Минтуризма и спорта прокомментировало пропажу руководителя федерации ММА
    4 Елену Рыбакину лишат позиции в рейтинге WTA
    5 Фермеры ЗКО предлагают ограждать поля сеткой для защиты от сайгаков