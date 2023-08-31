Ремонт шести котлов продолжается на ТЭЦ в Риддере

РИДДЕР. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК Илья Рожков посетил ТЭЦ в Риддере в рамках контроля подготовки к отопительному сезону. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

На ТЭЦ работы выполняют 12 подрядных организаций, в том числе ТОО «Перспективные технологии», ТОО «ДМ Энерджи», ТОО «ДимСтрой», ТОО «Эль Тор Строй Груп», ТОО «ТехноКомфорт», ТОО «Терезе», ТОО «Взрывпром», ТОО «Диатех» и ряд других с общим количеством персонала 303 человека.

В котельном цехе продолжается ремонт всех шести котлов с планируемым сроком завершения двух котлов до 20 сентября. В турбинном цехе производится ремонт турбины № 1, бойлеров и замена паропровода. В электрическом цехе отремонтирован силовой трансформатор, организован ремонт еще одного. В цехе топливоподачи проводится ремонт железнодорожных путей и скреперных лебедок, монтаж транспортерной ленты и системы аспирации. На золоотвале осуществляется перемещение золы для осуществления накопления ее в зимний период и строительство нового золоотвала.

Рекомендовано ускорить работы на золоотвале, по монтажу паропровода, ремонту котлов, багорной и мазутной насосной. Также необходимо ускорить ремонт зданий. Территориальный департамент осуществляет постоянный контроль хода ремонтно-восстановительных работ.

Как сообщалось, 6 июня в Риддере стартовал первый этап капитального ремонта ТЭЦ. Полный ремонт теплоисточника, построенного в 50-х годах прошлого столетия, планируют завершить 15 сентября.

В Риддере был зафиксирован самый высокий показатель случаев несоблюдения температурного режима работы теплосетей.