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    Ремонт проспектов Абая и Аль-Фараби в Алматы планируют завершить раньше срока

    5 Августа 2023, 17:31

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В акимате Алматы сообщили, что движение по основным магистралям города будет открыто до 20 августа. Ранее дорожно-ремонтные работы планировали завершить к 31 августа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По проспекту Аль-Фараби по южной стороне проезжей части дорожно-ремонтные работы завершены полностью, а по северной стороне, от проспекта Достык до улицы Ходжанова, асфальтобетонное покрытие уложено и движение транспорта открыто.

    По проспекту Аль-Фараби с 23:00 5 августа до 06:00 7 августа в связи с укладкой полимерного асфальтобетонного покрытия будет перекрыто движение от улицы Ходжанова до улицы Гагарина. 6 августа будет организовано реверсивное движение транспорта от улицы Ходжанова до улицы Дулати.

    По проспекту Абая параллельно работают две подрядные организации. В западном направлении ремонт завершен и движение транспорта открыто от проспекта Достык до улицы Розыбакиева. В восточном направлении планируется укладка асфальтобетонного покрытия на участке дороги от улицы Наурызбай батыра до проспекта Достык с 23.00 6 августа до 06.00 8 августа.

    «Для обеспечения безопасности участников движения будут задействованы сотрудники патрульной полиции. На участке с реверсивным движением по проспекту Аль-Фараби предусмотрена установка дорожных знаков ограничения скорости 40 км/ч. Разделение по полосам будет обозначаться конусными светоотражающими фишками. Перед началом реверсивного движения с обеих сторон будут выставлены металлические турникеты для регулирования транспортного потока», - сообщили в акимате Алматы.

    Ремонт дорожного покрытия на магистральных улицах в Алматы впервые идет с применением новых технологий. В составе асфальтобетонов используют полимеры. Такие смеси устойчивы к износу, имеют высокую температуру размягчения (65-70°С), легко выдерживают жару без особых последствий, увеличивается срок эксплуатации дороги до 8-10 лет.

    Дорожно-ремонтные работы проводятся в рамках запланированных работ на 2023 год.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Транспорт Дороги
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