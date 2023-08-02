Ремонт проспекта Аль-Фараби в Алматы: определен новый участок

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На проспекте Аль-Фараби в Алматы приступили к ремонту нового участка – от моста через реку Есентай до улицы Ходжанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным акимата, на проспекте Аль-Фараби завершена укладка полимерного асфальтобетона на южной стороне. По северной части отремонтирован участок от проспекта Достык до моста через реку Есентай, где уже открыто движение.

С 23:00 часов 1 августа до 07:00 часов 3 августа полностью перекроют движение по северной стороне проспекта.

С 07:00 часов 2 августа до 00:00 часов 3 августа откроют реверсивное движение с южной стороны проспекта Аль-Фараби от моста через реку Есентай до улицы Сыргабекова.

Количество полос движения в западном и восточном направлениях будет определяться из складывающейся транспортной ситуации сотрудниками патрульной полиции.

Ночью с 00:00 часов до 07:00 часов 3 августа движение транспорта по проспекту Аль-Фараби в западном направлении (от моста через реку Есентай) будет перекрыто полностью.

С 23:00 часов 1 августа до 07:00 часов 3 августа заезд-выезд к Ботаническому саду и улицу Козыбаева, съезд на улицу Ходжанова с проспекта Аль-Фараби будет ограничен. Объезд организован по улицам Жарокова, Ходжанова и Козыбаева.

Проезд с улицы Ходжанова на проспект Аль-Фараби в западном направлении в период перекрытия будет открыт. Для обеспечения безопасности участников движения будет предусмотрено 6 экипажей патрульной полиции, будут установлены знаки ограничения скорости 40 км/час, разделение по полосам обозначат конусными светоотражающими фишками.

В Алматы в этом году средним ремонтом планируют охватить 230 улиц протяженностью более 200 км, основными их них являются проспекты Абая и аль-Фараби, а долю автодорог в хорошем и удовлетворительном состоянии поднять с 86% до 89%.

Ранее руководитель управления городской мобильности Сагындык Телибаев сообщил, что в этом году ремонт по проспекту Абая будет проводиться от проспекта Достык до улицы Тлендиева, протяженность которого составляет 7,3 км (планируемый срок завершения до 26 августа). А ремонт по проспекту аль-Фараби - от улицы Аскарова до проспекта Достык, общая протяженность 9,3 км (планируемый срок завершения до 29 августа).

Дороги города на сегодня ремонтируют по новым технологиям - в пилотном формате начали применять полимеры в составе асфальтобетонов. Преимуществом использования полимеров при дорожном строительстве является увеличение устойчивости к колее и трещинообразованию, вымыванию битума, а также увеличение срока эксплуатации дорожного покрытия, укрепление прочности и повышение морозостойкости асфальтобетонного покрытия.

Помимо этого, на проспекте аль-Фараби продолжается реконструкция моста через реку Есентай. В 2020 году состояние сооружения было признано предаварийным. Выявленные экспертным обследованием дефекты влияли на грузоподъемность и безопасность моста. В этой связи в начале июня были начаты работы по реконструкции моста. Учитывая, что осенью начнется очередной учебный год и будет увеличен транспортный поток, строительные бригады работают в две смены. Это позволит завершить работы по реконструкции моста до конца августа. Кроме того, автомобильный мост через речку Есентай будет расширен до 8 полос в оба направления - по четыре в каждом. Ранее на мосту было по три полосы.