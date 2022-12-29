Ремонт поврежденных при ЧС квартир проверили в Экибастузе

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Во время рабочего визита в Экибастуз аким Павлодарской области Асаин Байханов посетил несколько квартир в доме по улице Машхура Жусупа, 55, и ознакомился с тем, как идут восстановительные работы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.

Как рассказала хозяйка одной из квартир Юлия Злей, без отопления они остались 27 ноября, затем 1 декабря у них лопнули батареи, случился потоп.

«Была натуральная баня, все парило, – вспоминает женщина. – На стенах у меня была декоративная штукатурка, она вздулась, обои тоже вздулись и отошли».

По ее словам, подрядчики переклеили обои в кухне, в коридоре, натянули потолок и перестелили пол.

«Я очень рад, что вы очень позитивно все воспринимаете», – сказал Асаин Байханов.

Как сообщил астанинский подрядчик, уже удалось восстановить 20 квартир при наличии 52 заявок. Ремонт в оставшихся планируется закончить за 10-12 дней. В работах задействованы три-четыре бригады общей численностью 50 человек.

Ранее аким области предупреждал, что сам объедет первые же полностью восстановленные квартиры и проверит, насколько люди довольны ремонтом.

Фото: Иллюстративное фото Константина Шелкова



