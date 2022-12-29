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    Ремонт поврежденных при ЧС квартир проверили в Экибастузе

    29 Декабря 2022, 18:00

    ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Во время рабочего визита в Экибастуз аким Павлодарской области Асаин Байханов посетил несколько квартир в доме по улице Машхура Жусупа, 55, и ознакомился с тем, как идут восстановительные работы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.

    Как рассказала хозяйка одной из квартир Юлия Злей, без отопления они остались 27 ноября, затем 1 декабря у них лопнули батареи, случился потоп.

    «Была натуральная баня, все парило, – вспоминает женщина. – На стенах у меня была декоративная штукатурка, она вздулась, обои тоже вздулись и отошли».

    По ее словам, подрядчики переклеили обои в кухне, в коридоре, натянули потолок и перестелили пол.
    «Я очень рад, что вы очень позитивно все воспринимаете», – сказал Асаин Байханов.

    Как сообщил астанинский подрядчик, уже удалось восстановить 20 квартир при наличии 52 заявок. Ремонт в оставшихся планируется закончить за 10-12 дней. В работах задействованы три-четыре бригады общей численностью 50 человек.
    Ранее аким области предупреждал, что сам объедет первые же полностью восстановленные квартиры и проверит, насколько люди довольны ремонтом.

    Фото: Иллюстративное фото Константина Шелкова
    Павлодарская область ЖКХ Экибастуз
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