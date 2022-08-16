Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 468.1 eur/kzt 466.27

    rub/kzt 7.89 cny/kzt 68.12
Прогноз погоды
Нур-Султан+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Нур-Султан

    Ремонт по проспекту Мангилик ел в столице завершат до 20 августа

    16 Августа 2022 17:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – До 20 августа планируем завершить все ремонтные работы по проспекту Мангилик ел. Об этом сообщили в управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В связи с погодными условиями срок ремонта проспекта Мангилик ел продлился. Все работы планируется завершить до 20 августа. На сегодня закрыт только участок проспекта Мангилик ел от улицы Керей-Жанибек хандар до улицы Бухар-жырау», - сообщили в управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры на запрос МИА «Казинформ».

    В управлении также сообщили о том, что из запланированных 131 улицы отремонтированы 46.

    «Строительно-монтажные работы по среднему ремонту автодорог производятся в зависимости от погодных условий в городе. В среднем все работы по среднему ремонту автодорог завершаются к середине октября», - добавили в управлении.

    Ранее в управлении сообщили, какие участки дорог перекрыты в столице в связи с проводимыми ремонтными работами.

    Также сообщалось, что движение по столичному мосту «Архар» перекроют из-за ремонта дороги.


    Автор:

    Арайлым Мұрат

    #Нур-Султан #Транспорт
    Новости по теме
    Новости по теме
    Участок столичной улицы Акмешит перекрывают на ремонт
    Автомобильные пункты пропуска на границе с Китаем не будут работать 30 августа
    Медучреждения Актюбинской области получили 52 автомобиля для неотложной помощи
    Столичные школьники могут получить транспортные карты в праздничные дни
    Популярное
    1 БелАЗ раздавил автомобиль с пятью пассажирами в Карагандинской области
    2 Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
    3 Девятиклассник выдал полицейским электрошокер в Караганде
    4 Сделавшего ложное сообщение о потере ориентира в камышах нашли в Атырау
    5 20-летний парень погиб на стройке в Нур-Султане
    Новости партнеров