Ремонт памятника Ленину: аким района Алтай в ВКО подал в отставку

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Аким района Алтай Восточно-Казахстанской области уволился по собственному желанию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ернар Мустафин был назначен акимом района Алтай ВКО в сентябре 2022 года. Поработав на этой должности около года, он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

По словам руководителя аппарата акима ВКО Ербола Нургалиева, глава региона Ермек Кошербаев подписал его заявление. Теперь исполнять обязанность акима района Алтая будет Ренат Курмамбаев.

Ренат Курмамбаев родился 25 января 1980 года в районе Катонкарагай. Имеет два высших образования по специальностям «Инженер-педагог» и «юрист». Трудовой путь начал в 1998 году в районе Катонкарагай учителем средней школы. На государственную службу устроился в 2003 году главным специалистом отдела культуры по работе с молодежью района Катонкарагай. В 2019-2021 годах работал акимом района Катонкарагай. Месяц назад был назначен заместителем акима района Алтай.

Напомним, в августе в Алтае в ВКО случайно снесли памятник Ленину, который начали ремонтировать. Позже акимат района Алтай объяснил, почему были выделены средства на ремонт памятника Ленину.

Накануне неизвестные написали «Верните Ленина!» рядом с памятником Ленину. Полиция уже ищет их.