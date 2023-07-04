Ремонт на участке проспекта Абая отменили из-за дождя в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Работы по укладке асфальтобетонного покрытия по проспекту Абая от улицы Тлендиева до Розыбакиева отменили из-за погодных условий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В акимате отметили, что в связи с погодными условиями работы по укладке асфальтобетонного покрытия по проспекту Абая от улицы Тлендиева до улицы Розыбакиева, запланированные с 23:00 часов 4 июля до 06:00 часов 6 июля, отменяются и переносятся до улучшения погодных условий.

«В связи с отсутствием необходимости перекрытия проезжей части, маршруты по проспекту Абая 5 июля будут курсировать в штатном режиме. Об изменениях будет сообщено заблаговременно», - сообщили в управлении городской мобильности Алматы.

Ранее сообщалось, что движение по проспекту Абая от Тлендиева до Розыбакиева будет ограничено полностью.