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    Ремонт на участке проспекта Абая отменили из-за дождя в Алматы

    4 Июля 2023, 20:30

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Работы по укладке асфальтобетонного покрытия по проспекту Абая от улицы Тлендиева до Розыбакиева отменили из-за погодных условий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В акимате отметили, что в связи с погодными условиями работы по укладке асфальтобетонного покрытия по проспекту Абая от улицы Тлендиева до улицы Розыбакиева, запланированные с 23:00 часов 4 июля до 06:00 часов 6 июля, отменяются и переносятся до улучшения погодных условий.

    «В связи с отсутствием необходимости перекрытия проезжей части, маршруты по проспекту Абая 5 июля будут курсировать в штатном режиме. Об изменениях будет сообщено заблаговременно», - сообщили в управлении городской мобильности Алматы.

    Ранее сообщалось, что движение по проспекту Абая от Тлендиева до Розыбакиева будет ограничено полностью.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

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