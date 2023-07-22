Ремонт на участках улицы Валиханова и проспекта Абылайхана идет столицы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Управлением административной полиции ДП города в целях обеспечения безопасности дорожного движения ведутся работы по среднему ремонту дорожного полотна по улице Ш.Валиханова и проспекту Абылайхана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Астаны.

В связи с этим с 22 по 24 июля текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Ш. Валиханова от ул. Кенесары до пр. Абая.

Кроме того, с 22 по 24 июля частично перекроют движение по проспекту Абылайхана от улицы Г. Мусрепова до улицы Манаса.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.