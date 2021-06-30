Ремонт на Павлодарском НПЗ могут перенести

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ремонт на Павлодарском нефтеперерабатывающем заводе могут перенести. Об этом сообщил министр энергетики РК Нурлан Ногаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ремонт на Павлодарском нефтеперерабатывающем заводе планировался в период июль-август этого года. Но с учетом сложившейся ситуации в южных регионах и с учетом баланса на сегодняшний день, мы вместе с «Казмунайгаз» рассматриваем варианты о переносе или нет. В ближайшие дни мы определимся и сообщим дополнительно», - сказал Нурлан Ногаев, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

Ранее глава Минэнерго сообщил о планах по добыче нефти на текущий год. Нурлан Ногаев проинформировал, что в республике в 2020 году произвели 85,7 млн тонн нефти. План на 2021 год - 85,3 млн тонн. Переработка нефти в 2020 году составила 15,8 млн тонн (план на 2021 год - 17 млн тонн). Производство нефтепродуктов в прошлом году - 11,5 млн тонн. В 2021 году в Казахстане планируется выпустить 12,4 млн тонн.