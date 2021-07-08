Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Ремонт на Павлодарском нефтехимическом заводе перенесли на сентябрь

    8 Июля 2021, 14:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Плановый ремонт на Павлодарском нефтехимическом заводе начнется в сентябре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Планово-предупредительный ремонт на Павлодарском нефтехимическом заводе, который должен был начаться 24 июля текущего года, будет перенесен на сентябрь текущего года», - сообщили в пресс-службе Минэнерго.

    В ведомстве пояснили, что данное решение было принято в целях накопления комфортных объемов нефтепродуктов для обеспечения нужд сельхозпроизводителей при проведении осенне-полевых работ.

    Ранее сообщалось, что ремонт на Павлодарском нефтеперерабатывающем заводе могут перенести.

    «Ремонт на Павлодарском нефтеперерабатывающем заводе планировался в период июль-август этого года. Но с учетом сложившейся ситуации в южных регионах и с учетом баланса на сегодняшний день, мы вместе с «Казмунайгаз» рассматриваем варианты о переносе или нет. В ближайшие дни мы определимся и сообщим дополнительно», - сказал Нурлан Ногаев, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Энергетика Промышленность Нефть Минэнерго РК Нурлан Ногаев
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан договорился о дополнительных поставках нефти в Германию
    Казахстан является одним из четырех основных государств, обеспечивающих Германию нефтью – Президент РК
    Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
    На какой стадии строительство сахарного завода в Аксу
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    5 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу