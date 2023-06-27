Ремонт на Экибастузской ТЭЦ сдвигается из-за обрушения кровли

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Павлодарской области Асаин Байханов доложил Премьер-Министру о ходе работ по устранению частичного обрушения кровли на Экибастузской ТЭЦ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сразу хотелось бы отметить, что обрушение кровли было между котлами №6 и №7. Люди и оборудование не пострадали. В настоящее время проведено техническое обследование, составлены дефектные акты состояния зданий, начаты работы по демонтажу и замене бетонных элементов. В целях соблюдения техники безопасности были приостановлены работы на котлах №6 и №7», - сообщил он в ходе заседания Правительства РК.

По его словам, данные обстоятельства сдвинули сроки завершения ремонта на данных котлах на 10 дней. Ремонтные работы на остальных котлах ведутся в соответствии с утвержденным графиком. Завершение ремонта котла №7 планируется 10 июля, №6 – 18 августа.

Напомним, 12 июня в социальных сетях и региональных СМИ сообщалось об обрушении кровли главного корпуса ЭТЭЦ над котлоагрегатом №7.