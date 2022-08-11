Ремонт газопровода «Карталы-Рудный» завершили в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Изначально в рамках ремонтных работ на газопроводе «Карталы-Рудный» предполагалось отключить почти всю Костанайскую область от подачи газа почти на месяц. Позже сроки были сокращены до двух недель. По факту, на ремонт потребовалось чуть больше недели. Сегодня работы завершены, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По сообщению АО «Интергаз Центральная Азия» ремонтные работы на МГ «Карталы-Рудный» завершены. На сегодняшний день идет поэтапное подключение коммунально-бытовых потребителей газа»,- сообщили в костанайском филиале АО «Казтрансгаз Аймак».

На ремонтные работы были привлечены 6 бригад - не только из Костаная, но и из Уральска, Атырау, Актау, Тараза, также 2 бригады изолировщиков из Костаная, 4 бригады полевых исследовательских лабораторий из города Уральска.

«Всего 104 специалиста принимали участие в ремонтных работах. Задействовано при проведении ремонтных работ 103 единицы спецтехники, это землеройные, сварочные, грузоподъемные машины и механизмы, а также вспомогательная техника. Население Костанайской области в период ремонтных работ было обеспечено природным газом в полном объеме, без ограничений»,- сообщили на предприятии.

Между тем, промышленные и коммунально-бытовые объекты уже начали поэтапно подключать к газу.

Ранее сообщалось , что жители Костанайской области почти на месяц останутся без газа, а крупным промышленным предприятиям придется переходить на альтернативные источники энергии на этот период, некоторым придется частично или полностью приостановить работу.

Позже стало известно, что сроки отключения газа будут сокращены до двух недель. Потом костанайцам и вовсе не стали отключать газ.





Фото: arcpublishing.com







