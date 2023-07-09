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    Ремонт энергоблока №1 на МАЭК завершили в Актау

    9 Июля 2023, 23:23

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В Актау завершили ремонтные работы энергоблока №1 на ТЭС ТОО «МАЭК», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

    «Ремонтные работы энергоблока №1 на ТЭС ТОО «МАЭК» завершены. В 04:11 9 июля блок включили в работу, а уже днем в 15:25 его загрузили до 150 МВт. В настоящий момент суммарная генерация комбината составляет 565 МВт. ТОО «МАЭК» обеспечивает электроэнергией Мангистаускую область с выдачей мощности 36 МВт в Атырауский регион. Стоит отметить, что ограничений по снабжению энергоресурсами бытовых потребителей Актау и населенных пунктов области нет.

    Напомним, 3 июля на ТЭС ТОО «МАЭК» произошла вынужденная остановка энергоблока №1 из-за резкого увеличения подпитки на котле.

    В связи с отключением энергоблока на МАЭК частично либо полностью была приостановлена добыча нефти на месторождениях АО «Озенмунайгаз», АО «Мангистаумунайгаз», АО «Каражанбасмунай», АО «Эмбамунайгаз» в Мангистауской и Атырауской областях.

    4 июля в 21:50 после охлаждения энергоблока №1 начались ремонтные работы. Ремонтные работы проводились круглосуточно силами сотрудников МАЭК.

    6 июля ремонт был завершен, в 05:51 энергоблок включен в работу. Однако в 17:33 этого же дня он повторно отключился по той же причине.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Энергетика Мангистауская область
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