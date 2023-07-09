Ремонт энергоблока №1 на МАЭК завершили в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В Актау завершили ремонтные работы энергоблока №1 на ТЭС ТОО «МАЭК», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Ремонтные работы энергоблока №1 на ТЭС ТОО «МАЭК» завершены. В 04:11 9 июля блок включили в работу, а уже днем в 15:25 его загрузили до 150 МВт. В настоящий момент суммарная генерация комбината составляет 565 МВт. ТОО «МАЭК» обеспечивает электроэнергией Мангистаускую область с выдачей мощности 36 МВт в Атырауский регион. Стоит отметить, что ограничений по снабжению энергоресурсами бытовых потребителей Актау и населенных пунктов области нет.

Напомним, 3 июля на ТЭС ТОО «МАЭК» произошла вынужденная остановка энергоблока №1 из-за резкого увеличения подпитки на котле.

В связи с отключением энергоблока на МАЭК частично либо полностью была приостановлена добыча нефти на месторождениях АО «Озенмунайгаз», АО «Мангистаумунайгаз», АО «Каражанбасмунай», АО «Эмбамунайгаз» в Мангистауской и Атырауской областях.

4 июля в 21:50 после охлаждения энергоблока №1 начались ремонтные работы. Ремонтные работы проводились круглосуточно силами сотрудников МАЭК.

6 июля ремонт был завершен, в 05:51 энергоблок включен в работу. Однако в 17:33 этого же дня он повторно отключился по той же причине.